Глава администрации Тайваня вручила Пелоси правительственную медаль

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси встретилась с главной администрации Тайваня Цай Инвэнь. Об этом в чреду, 3 августа, сообщает телеканал TTV.

Отмечается, что перед началом беседы Цай Инвэнь вручила гостье правительственную медаль — «Орден Благожелательных облаков» — за заслуги в продвижении отношений Вашингтона и Тайбэя.

Государственная награда была учреждена 12 февраля 1941 года для поощрения граждан, отличившихся достижениями в сфере развития нации и гражданского общества. Орден также вручается иностранцам за выдающуюся гражданскую деятельность.

В ходе разговора политики обсудили безопасность острова, а также взаимоотношения с Китаем. Так, Цай Инвэнь подчеркнула, что Тайвань намерен отстаивать суверенитет и демократические ценности даже перед лицом военной угрозы.

В свою очередь, Пелоси упомянула о приверженности делегации США поддержке Тайбэя.

Ранее в среду Нэнси Пелоси прибыла в Законодательный юань (парламент) Тайваня. Спикер законодательного собрания Ю Сикун заразился коронавирусом и не смог принять гостью, с Пелоси встретился его заместитель Цай Цичан.

В ходе беседы американский сенатор предложила расширять межпарламентские связи США и Тайваня. Цичан, в свою очередь, назвал Пелоси «большим другом тайваньского народа» и высоко оценил ее визит на остров.

По данным СМИ, политик также встретится с представителями различных тайваньских политических партий. К ее приезду у главного входа в здание парламента расстелили красную ковровую дорожку.

Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Политик прибыла на остров 2 августа. Она официально назвала свой визит на Тайвань «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Министерство иностранных дел Китая, в свою очередь, вызвало посла США Николаса Бернса, для того чтобы выразить протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Ведомство в очередной раз призвало США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.