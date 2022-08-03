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Пелоси прибыла в законодательный орган Тайваня

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Фото: REUTERS/Ann Wang
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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Законодательный юань (парламент) Тайваня. Об этом в среду, 3 июля, сообщает телеканал TTV.

Последнее китайское предупреждение: Пелоси прилетела на Тайвань
Что происходит на фоне скандального визита американского спикера в Тайбэй

Отмечается, что спикер законодательного собрания Ю Сикун заразился коронавирусом и находится на карантине, Пелоси принял его заместитель Цай Цичан.

На встрече Пелоси предложила расширять межпарламентские связи между США и Тайванем.

Цичан, в свою очередь, назвал Пелоси «большим другом тайваньского народа» и высоко оценил ее визит на остров.

После краткой приветственной части стороны продолжили диалог в закрытом для прессы режиме.

По данным телеканала, американский политик также встретится с представителями различных тайваньских политических партий. К ее приезду у главного входа в здание парламента расстелили красную ковровую дорожку.

Визит Пелоси стал первым официальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США за последние 25 лет. Политик прибыла на остров 2 августа. Она официально назвала свой визит на Тайвань «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Министерство иностранных дел Китая, в свою очередь, вызвало посла США Николаса Бернса, для того чтобы выразить протест в связи с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Ведомство в очередной раз призвало США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

На фоне происходящих событий там сообщили о приведении Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в состояние боевой готовности и анонсировали проведение ряда военных мероприятий в качестве контрмер. Также отмечалось, что НОАК проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа.

Бывший советник министра обороны, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что политика США в отношении Тайваня опасна и безрассудна. Вашингтон не готов к войне с Пекином, уточнил он.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.

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