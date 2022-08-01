Следователи отказали в возбуждении дела по факту смерти Юрия Шатунова

Сотрудники Следственного комитета (СК) России и медики не обнаружили криминальной составляющей в смерти бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщил «Известиям» знакомый с ходом разбирательства источник.

Как он отметил, предварительной причиной смерти артиста медики назвали инфаркт. Но без заключения эксперта следователь не может вынести постановление об отказе в возбуждения уголовного дела.

«Грубо говоря, остановку сердца может вызвать, например, сильный токсин, поэтому нужно было дождаться результатов исследований», — объяснил источник.

По его словам, в заключении судебно-медицинских экспертов причиной смерти Шатунова назван острый инфаркт с разрушением стенок миокарда сразу в двух местах.

«Шансов спасти его не было», — подчеркнул источник, добавив, что токсикологических веществ выявлено не было.

Ранее в понедельник в Москве на Троекуровском кладбище прошла панихида по Юрию Шатунову, на 40-й день после смерти певца. Почтить память артиста прибыли сотни человек.

Юрий Шатунов умер 23 июня в возрасте 48 лет. 22 июня музыканту стало плохо, когда он вместе с друзьями находился в подмосковном Домодедово.

26 июня директор исполнителя Аркадий Кудряшов сообщил СМИ о возбуждении уголовного дела против врачей скорой, не сумевших оказать своевременную помощь артисту. На следующий день Следственный комитет РФ опроверг информацию о возбуждении уголовного дела по факту смерти Шатунова. В тот же день семья артиста заявила, что не имеет претензий к сотрудникам скорой.

По факту смерти артиста начали доследственную проверку, сроки которой продлевали в силу необходимости завершения экспертиз.

Юрий Шатунов — советский и российский певец. С 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну, что же ты…» и другие.

За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году, вскоре после ухода из нее Шатунова.

Покинув группу, Шатунов уехал в Германию и выучился там на звукорежиссера. Некоторое время он работал только в студии, а затем продолжил сольную карьеру.