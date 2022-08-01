В Москве на Троекуровском кладбище проходит панихида по Юрию Шатунову
В Москве на Троекуровском кладбище сейчас проходит панихида по Юрию Шатунову. Понедельник, 1 августа, — 40-й день после смерти певца.
«<...> это жизнь, это частица нашей жизни, нашей души. Он настоящий, искренний во всем, честный, добрый», — подчеркивает поклонница исполнителя.
Почтить память Шатунова прибыли сотни человек — даже из других городов.
«Я приехала из другого города специально почтить память Юры Шатунова. Сказать ему последнее спасибо за то, что он был в нашей жизни. Мы его очень любим и никогда не забудем», — высказалась женщина.
Другая поклонница отметила, что «это наше детство. Мы с ним выросли».
На могилу возложено огромное количество белых роз.
28 июля директор и друг Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал об итогах вскрытия тела умершего исполнителя. Причиной смерти он назвал инфаркт.
Юрий Шатунов умер 23 июня в возрасте 48 лет. 22 июня музыканту стало плохо, когда он вместе с друзьями находился в подмосковном Домодедово.
Экс-солиста «Ласкового мая» 28 июня похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Артиста отпели и кремировали. Кудряшов рассказал «Известиям», что о кремации при жизни попросил сам певец. Основная часть праха музыканта захоронена на Троекуровском кладбище, другую часть развеют на озере в Германии, где Шатунов любил рыбачить.