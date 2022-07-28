Друг и директор Шатунова рассказал о результатах вскрытия

Директор и друг Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов рассказал в интервью Prozvezd об итогах вскрытия тела умершего исполнителя.

Он подчеркнул, что врожденных проблем с сердцем у звезды не было.

Причиной гибели певца Кудряшов назвал инфаркт. Ранее продюсер Андрей Разин, который постоянно судился с артистом за права на песни группы «Ласковый май», говорил, что у певца с детства были проблемы с сердцем.

«При вскрытии врачи сказали, что бляшка свежая — максимум год-полтора. Врожденного ничего не было. А в армию он не пошел, потому что у него была язва. Разин сочиняет, что у Юры было сердце больное. Мы его проверяли еще в детстве», — цитирует Кудряшова Prozvezd.

Агентство пишет, ссылаясь на директора Шатунова, что бляшка у него появилась после микроинфаркта в скрытой форме. Кудряшов заверил, что Шатунов никогда не жаловался на плохое самочувствие.

Юрий Шатунов умер 23 июня в возрасте 48 лет. 22 июня музыканту стало плохо, когда он вместе с друзьями находился в подмосковном Домодедово.

Экс-солиста «Ласкового мая» 28 июня похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Артиста отпели и кремировали. Кудряшов рассказал «Известиям», что о кремации при жизни попросил сам певец. Основная часть праха музыканта захоронена на Троекуровском кладбище, другую часть развеют на озере в Германии, где Шатунов любил рыбачить.