Директор Шатунова рассказал о месте развеивания праха артиста

Основная часть праха бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова будет похоронена в России на Троекуровском кладбище. Об этом в понедельник, 27 июня, рассказал «Известиям» директор артиста Аркадий Кудряшов.

Он пояснил, что другую часть праха развеют на озере в Германии, где Шатунов любил рыбачить. Предположительно, речь идет о Баварии.

«Озеро находится глубоко в лесу, в лесной зоне. Туда надо иметь допуск, покупать билетик специальный», — уточнил Кудряшов.

Однако, по словам директора, могила артиста будет только в России.

Кудряшов также рассказал, что планируется объявлять конкурс, на основе которого будет установлен бронзовый высокий памятник на могиле Шатунова на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее в этот день в похоронном доме Троекурово прошла церемония прощания с музыкантом для друзей и близких. На ней в числе прочих присутствовали вдова музыканта Светлана и их дети — Дэннис и Эстелла. Бывшего солиста «Ласкового мая» отпели и кремировали. Захоронение урны на Троекуровском кладбище планируется провести 28 июня.

23 июня Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность. Родные Шатунова приняли решение кремировать его тело. О кремации, по словам директора артиста, еще при жизни попросил сам певец.

Юрий Шатунов — советский и российский певец. С 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…», и др. За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Шатунова.