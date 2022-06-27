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Юрия Шатунова кремировали на Троекуровском кладбище в Москве

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
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Бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова отпели и кремировали на Троекуровском кладбище в Москве.

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Церемония в траурном зале Троекурово была закрытой. Священник провел обряд, после чего гроб с телом артиста закрыли и опустили в специальное углубление для дальнейшей кремации.

Перед этим в понедельник, 27 июня, в похоронном доме Троекурово прошла церемония прощания с музыкантом для друзей и близких. На ней в числе прочих присутствовали вдова музыканта Светлана и их дети — Дэннис и Эстелла.

Захоронение урны планируется провести 28 июня также на Троекуровском кладбище.

23 июня Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность. Родные Шатунова приняли решение кремировать его тело. Директор артиста Аркадий Кудряшов позже рассказал, что частично его прах будет захоронен в Германии. О кремации, по словам представителя, еще при жизни попросил сам певец.

Юрий Шатунов — советский и российский певец. С 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…», и др. За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Шатунова.

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