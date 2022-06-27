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СК опроверг информацию о возбуждении уголовного дела после смерти Шатунова

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Фото: shatunov.com
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Уголовное дело в отношении врачей скорой помощи по факту смерти экс-солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова не возбуждалось. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

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«Информация о возбуждении уголовного дела в связи со смертью певца Юрия Шатунова не соответствует действительности», — говорится в Telegram-канале главка.

Накануне директор исполнителя Аркадий Кудряшов сообщил СМИ о возбуждении уголовного дела против врачей скорой, не сумевших оказать своевременную помощь артисту. При этом он не уточнил статью, по которой ведется расследование.

Ранее, 23 июня, Кудряшов рассказал «Известиям», что друзья Шатунова пытались вызвать певцу скорую помощь — они объяснили диспетчеру по телефону, что «у человека плохо с сердцем», однако та заявила, что свободных машин нет, а также не задала уточняющих вопросов для того, чтобы понять серьезность ситуации.

Музыканту стало плохо, когда он вместе с друзьями находился в подмосковном Домодедово.

Юрий Шатунов скончался 23 июня в возрасте 48 лет из-за острой сердечной недостаточности. Прощание близких с ним состоялось в похоронном доме Троекурово в Москве 27 июня. В воскресенье с исполнителем «Белых роз» простились поклонники со всей России и зарубежья. Церемония продлилась шесть часов.

По данным «Известий», родные Шатунова приняли решение кремировать его тело. Захоронение урны планируется провести 28 июня также на Троекуровском кладбище.

Шатунов с 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…», и др. За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Шатунова. Песня «Белые розы» была одним из хитов Шатунова в конце 1980-х годов.

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