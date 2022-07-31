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В Забайкалье подростки осквернили могилы участников спецоперации в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Забайкальском крае пятеро подростков осквернили могилы военнослужащих, погибших во время спецоперации России по защите мирного населения Донбасса. Сотрудники полиции установили их личности. Об этом 31 июля рассказали журналистам в пресс-службе регионального УМВД.

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Инцидент произошел в городе Борзя. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 243.4 УК РФ «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений».

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с региональным УФСБ установлены пять несовершеннолетних, из которых только один достиг возраста привлечения к уголовной ответственности по данной статье», — сказали в пресс-службе.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливается роль каждого участника в совершении преступления.

Ранее, 28 июля, сообщалось, что в Воронеже подростки осквернили могилы ветеранов. В Сети появилось видео, на котором один из них помочился на могилу, а потом танцевал, используя надгробия как антураж. Подросток на видео, говоря о себе в женском роде, заявил, что ему ничего не грозит и что он «ничего не боится». Кроме того, подростки целовались на камеру рядом с надгробием.

В тот же день подросток записал видеообращение с извинениями. Некоторые пользователи Сети усомнились в искренности его слов.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения подростками могил в Воронеже.

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