Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения могил в Воронеже

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в четверг, 28 июля, возбудить уголовное дело по факту осквернения подростками могил в Воронеже.

«Предварительно установлено, что двое местных несовершеннолетних жителей в возрасте 15 и 16 лет совершали хулиганские действия на могилах, расположенных на кладбище «Лесное», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Председатель СКР дал соответствующее поручение руководителю СУ СК России по Воронежской области Кириллу Левиту. Как уточняется, расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

О том, что в Воронеже подростки осквернили могилы ветеранов, стало известно 28 июля. В Сети появилось видео, на котором один из них помочился на могилу, а потом танцевал, используя надгробия как антураж. Он, говоря о себе в женском роде, заявил, что ему ничего не грозит и что он «ничего не боится». Кроме того, подростки целовались на камеру рядом с надгробием.

В этот же день подросток записал видеообращение с извинениями. Некоторые пользователи Сети усомнились в искренности его слов.