Танцевавший на могиле ветерана в Воронеже записал видео с извинениями

Станцевавший на могилах ветеранов в Воронеже подросток записал 28 июля видеообращение с извинениями.

«Отпустите, я несовершеннолетний. Я больше так не буду, правда. Пожалуйста, пожалуйста, я не могу просто, я не хотела», — сказал он.

Некоторые пользователи сети усомнились в искренности этих слов.

По данным издания Readovka, подростка зовут Фёдор, однако называет себя Тиффани. Живет в Египте вместе с мамой и папой, в Воронеж приехал к бабушке.

По словам опрошенных изданием друзей, одним из основных увлечений Федора является TikTok. За последний год он похудел на 40 кг.

Отмечается, что после того, как «подростка нашли местные «блюстители порядка», но не полицейские», в его канале появились различные абсурдные сообщения с упоминанием глав ряда государств и угрозами совершить самоубийство.

Подозреваемые в осквернении могилы задержаны. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение руководителю местного СК организовать проверку, ход и результаты которой будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

О том, что в Воронеже подростки осквернили могилы ветеранов, стало известно ранее в этот день. В Сети появилось видео, на котором один из них помочился на могилу, а потом танцевал, используя надгробия как антураж. Он, говоря о себе в женском роде, заявил, что ему ничего не грозит и что он «ничего не боится». Кроме того, подростки целовались на камеру рядом с надгробием.