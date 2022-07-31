В Сети появились кадры стягивания военной техники к Тайваньскому проливу

В Сети появились видеозаписи стягивания китайской военной техники в район провинции Фуцзянь, недалеко от берегов Тайваня. Видео 30 июля опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Так, опубликованы кадры, на которых видно, как КНР перебрасывает реактивные системы залпового огня (РСЗО) PHL-16 с дальностью стрельбы до 220 км в провинцию Фуцзянь, на ближайшую к Тайваню территорию материкового Китая, расположенную всего в 120 км от острова.

«Китай продолжает наращивать военное присутствие в провинции Фуцзянь всего в 120 км от Тайваня. Вслед за танками, САУ и РСЗО в район «учений» перебрасывают ЗРК HQ-22», — сообщает канал в подписи к очередному видео, снятому очевидцами.

Также пользователи Сети выложили видеозапись, на которой видна работа РСЗО вооруженных сил Китая.

Как сообщает Telegram-канал, КНР закрыла акваторию Тайваньского пролива и воздушное пространство над ним в рамках проходящих в провинции учений с боевой стрельбой. В ответ Тайвань развернул систему противовоздушной обороны в гражданском аэропорту, а самолеты США начали полеты в Тайваньском проливе.

Маневры китайской армии стартовали 30 июля в преддверии возможного визита на Тайвань спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси. Ранее в субботу сообщалось, что самолет военно-воздушных сил США Boeing C-40С с Пелоси на борту вылетел с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд и взял курс на Тихий океан. К настоящему моменту он приземлился на Гавайях.

В пятницу, 29 июля, началось турне Пелоси по странам Юго-Восточной Азии. В планах спикера палаты представителей входит посетить Японию, Сингапур и Южную Корею. Однако основной причиной пристального внимания мировых СМИ к турне Пелоси является ее вероятный визит на Тайвань.

28 июля главы КНР и США Си Цзиньпин и Джо Байден обсудили возможный визит Пелоси на Тайвань. В ходе разговора китайский лидер предупредил американскую сторону о последствиях вмешательства в дела Тайваня.

За несколько дней до этого официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что «китайская армия не будет спокойно наблюдать за этим». Среди ответных мер, в частности, в КНР задумались о создании бесполетной зоны.

29 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль солидарен в вопросе Тайваня с Си Цзиньпином и с уважением относится к суверенитету и территориальной целостности Китая. Он подчеркнул, что позиция Вашингтона по тайваньскому вопросу способна лишь вызвать дополнительную напряженность.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.