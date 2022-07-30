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Британский историк спрогнозировал потерю Украиной поддержки Запада

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukraine Presidency
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Соединенные Штаты Америки совершили тактическую ошибку в ситуации вокруг Украины — это один из факторов, в результате которого Киев уже осенью может столкнуться с крупными трудностями в плане поддержки со стороны западных стран. Об этом в статье для немецкого издания Focus заявил историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон.

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«Правительство президента США Джо Байдена не сделало ничего, чтобы урегулировать украинский кризис на первоначальном этапе. <…> На мой взгляд, это очень глупая ошибка», — говорится в опубликованном в среду, 27 июля, материале.

Он добавил, что длительность конфликта обратно пропорциональна желанию западных стран поддерживать Киев.

«На Западе уже отчетливо заметна усталость от украинской повестки. <…> У единства есть срок годности», — отметил Фергюсон.

Историк также раскритиковал санкционную политику, охарактеризовав ее как неэффективную. Эксперт пояснил, что вместо намеченных результатов ограничительных мер в европейских странах можно наблюдать проблемы с инфляцией, пока российский рубль, напротив, сохраняет сильные позиции за счет продажи энергоресурсов.

29 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль не видит никаких подвижек в позиции Запада и его готовности к уступкам по украинскому кризису. 7 июля президент РФ Владимир Путин указал на то, что коллективный Запад и есть прямой зачинщик и прямой виновник того, что происходит на Украине и в Донбассе.

28 мая обозреватель Дэниел Депетрис в статье для журнала Newsweek отметил, что Германия, Италия и Франция начали пересматривать свою позицию по ситуации вокруг Украины. По его словам, если ранее Берлин, Рим и Париж выступали за «стратегическое поражение» России, то теперь они поменяли свои позиции и озаботились завершением конфликта в кратчайшие сроки.

Западные страны начали вводить санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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