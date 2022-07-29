Песков указал на неготовность Запада к уступкам по украинскому кризису

Кремль не видит никаких подвижек в позиции Запада и его готовность к уступкам по украинскому кризису. Об этом сообщил на брифинге 29 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов относительно того, фиксирует ли Москва изменения в позиции Запада по украинскому кризису и его готовность к уступкам.

«Нет, не видит», — ответил Песков.

8 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что различающиеся позиции западных стран относительно ситуации на Украине говорят о том, что они заботятся не о Киеве и его гражданах, а об идеологии.

7 июля президент РФ Владимир Путин указал на то, что коллективный Запад и есть прямой зачинщик и прямой виновник того, что происходит на Украине.

3 июля координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби выразил уверенность в том, что время для проведения мирного диалога между Россией и Украиной еще не пришло.

12 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир на Украине возможен, если Киев пойдет на территориальные уступки. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, слова Столтенберга свидетельствуют о «сдвиге» в позиции Запада по Украине.

28 мая обозреватель Дэниел Депетрис в статье для журнала Newsweek отметил, что Германия, Италия и Франция начали пересматривать свою позицию по ситуации вокруг Украины.

По его словам, если ранее Берлин, Рим и Париж выступали за «стратегическое поражение» России,то теперь они поменяли свои позиции и стали более озабочены как можно в кратчайшие сроки завершить конфликт.

24 февраля Россия объявила о начале спецоперации о защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда в ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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