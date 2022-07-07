Путин обвинил Запад в развязывании войны на Украине

В западных странах утверждают, что Россия начала «войну» на Украине, тогда как на самом деле ее развязал коллективный Запад. Об этом заявил 7 июля президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских партий.

«Вот этот самый коллективный Запад и есть прямой зачинщик и прямой виновник того, что происходит. Если этот самый Запад хотел спровоцировать конфликт, чтобы перейти к сдерживанию России, то можно сказать, что это удалось», — указал российский лидер.

Президент России обратил внимание, что западные страны должны были понять, что проиграли уже с самого начала спецоперации России по защите Донбасса, потому что ее начало означает переход к иному миропорядку.

«Многополярному миру, основанному не на кем-то придуманных эгоистичных правилах, а на подлинном международном праве», — отметил Путин.

Ранее в четверг на встрече с победителями конкурса «Лидеры России» Путин заявил, что изоляция и геноцид по отношению к мирным жителям Донбасса проводились все восемь лет со стороны Украины. Глава государства пообещал сделать для местных жителей и тех, кто там работает, всё, чтобы помочь им.

29 июня президент России назвал действия украинских властей в Донбассе геноцидом. Глава государства отметил, что Россия будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира, в котором гарантировались бы права всех народов.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это в том числе необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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