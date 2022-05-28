Ряд стран ЕС начали пересматривать свою позицию по Украине

Германия, Италия и Франция начали пересматривать свою позицию по ситуации вокруг Украины. Таким мнением поделился внешнеполитический обозреватель Дэниел Депетрис в статье для журнала Newsweek.

По его словам, если ранее Берлин, Рим и Париж выступали за «стратегическое поражение» России. То есть рассуждали так же, как правящие круги США, Великобритании, Польши и стран Прибалтики, уточнил эксперт.

Теперь они поменяли свои позиции и стали более озабочены, как можно в кратчайшие сроки завершить конфликт.

«Германия, Италия и Франция все больше озабочены как можно более скорым завершением боевых действий на Украине», — подчеркнул обозреватель.

Аналитик напомнил о заявлении экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, который призвал Киев начать переговоры с Москвой в ближайшие месяцы.

При этом, по его словам, украинский лидер Владимир Зеленский должен иметь в виду, что некоторые страны начнут пересматривать свои взгляды на конфликт.

«Зеленский может насмехаться над идеей прекращения огня, но по мере затягивания боевых действий он не может не учитывать такой сценарий, при котором некоторые западные лидеры, которые сейчас являются убежденными сторонниками Украины, начнут пересматривать свою политику», — заключил он.

Ранее, 24 мая, Киссинджер призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России и обозначил необходимость уговорить Киев вернуться к переговорам. Также он заявил, что достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой стало бы идеальным результатом разрешения ситуации, сложившейся вокруг страны.

После своих слов экс-госсекретарь США попал в базу данных украинского ресурса «Миротворец».

22 мая советник украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что Киев исключает возможность соглашения о прекращении огня с Россией.

Ранее в этот же день глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский обвинил украинскую сторону в прекращении переговоров с Россией. Он пояснил, что месяц назад российская сторона передала проект договора, в котором ряд принципиальных позиций уже был согласован.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР, власти которых сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных и попросили о помощи.

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