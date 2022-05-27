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Экс-госсекретаря США внесли в списки «Миротворца»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер попал в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Это следует из данных портала.

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Ему вменяется «участие в информационной спецоперации России против Украины».

Ранее, 24 мая, Киссинджер призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России и обозначил необходимость уговорить Киев вернуться к переговорам. Также он заявил, что достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой стало бы идеальным результатом разрешения ситуации, сложившейся вокруг страны.

При этом Киссинджер предрек Западу фатальные последствия при игнорировании места России в европейском раскладе сил.

2 мая в базу украинского сайта «Миротворец» попал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Вероятная причина, по которой политик оказался в черном списке, — отказ пропускать военную помощь для Киева через Венгрию. Создатели базы данных также назвали Орбана соучастником российских преступлений.

Украинский интернет-сайт «Миротворец» был создан в августе 2014 года по инициативе занимавшего в то время пост внештатного советника МВД Украины Антона Геращенко. Сайт позиционирует себя как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Сайт содержит открытую базу личных данных граждан, которые находились в зоне боевых действий. В частности, на сайте публиковался список аккредитованных властями Донецкой Народной Республики работников СМИ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР, власти которых сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных и попросили о помощи.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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