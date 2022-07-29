В Липецке пресекли теракт «Правого сектора»

Федеральная служба безопасности предотвратила в Липецке теракт, который готовили боевики «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщила в пятницу, 29 июля, ФСБ России.

Отмечается, что в селе Горицы Добровского района Липецкой области задержаны ранее прибывшие в Россию трое граждан Украины.

Среди них мужчина 1988 года рождения — главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию, и две женщины 1986 года рождения и 1978 года рождения, входящие в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной «Правым сектором» под патронажем Службы безопасности Украины (СБУ).

Как отмечается в релизе, они приехали в Россию, чтобы подорвать самодельное взрывное устройство большой мощности в людном месте «на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка».

О каком месте идет речь, не сообщается.

Подчеркивается, что у задержанных обнаружены составные части самодельного взрывного устройства.

Кроме того, найдена их переписка с другим участником группировки, которая изобличает их намерения.

14 июля в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в пяти регионах России задержаны пособники, собиравшие деньги для террористов под видом благотворительности. Пособники собирали средства для запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Задержания прошли в Кабардино-Балкарской Республике, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областях.