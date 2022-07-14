В пяти регионах России задержаны собиравшие деньги для международных террористов

В пяти регионах России задержаны пособники, собиравшие деньги для террористов под видом благотворительности. Об этом 14 июля сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Уточняется, что задержания прошли в Кабардино-Балкарской Республике, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областях. Пособники собирали средства для запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

Отмечается, что по указанию террористической организации задержанные создали сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц.

«Полученные деньги под видом благотворительности направлялись на нужды боевиков, находящихся в подконтрольной террористам идлибской зоне Сирийской Арабской Республики», — добавили в ФСБ.

В местах проживания пособников спецслужбы обнаружили средства коммуникации, платежные инструменты, а также материалы, подтверждающие их незаконную деятельность. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

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