В Калужской области пресекли теракты на военных объектах

ФСБ России задержала в Калужской области четверых участников террористической ячейки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), один из которых готовил теракт на военных объектах региона. Об этом сообщили в пятницу, 15 апреля, в Центре общественных связей ФСБ.

«ФСБ на территории Калужской области вскрыта и пресечена деятельность четырех членов законспирированной ячейки <...>, один из которых планировал по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение террористического акта на военных объектах региона», — рассказали в ФСБ.

По месту жительства задержанных в оборудованном тайнике спецслужбой были обнаружены компоненты и составные части самодельного взрывного устройства. Кроме того, у задержанных были изъяты инструкции по изготовлению самодельных взрывчаток. Также была обнаружена переписка с находящимися на Ближнем Востоке членами террористической организации, содержание которой подтвердило их планы.

Следственным подразделением ФСБ России в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»).

1 апреля ФСБ задержала в девяти российских регионах 10 пособников этой же террористической организации. В ФСБ рассказали, что задержанные создали разветвленную межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц. Под прикрытием благотворительности эти деньги направлялись на нужды боевиков в Сирию.

14 декабря 2021 года в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что в России за год спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили 65 террористических преступлений.