В России предотвратили 65 террористических преступлений в 2021 году

В России за текущий год спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили 65 террористических преступлений. Об этом 14 декабря сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК). При этом не допущен въезд в страну 926 лиц, причастных к террористической деятельности.

«Открывая заседание, Александр Бортников отметил, что в результате реализации силовых и профилактических мер в текущем году удалось не допустить совершения террористических актов. 65 преступлений террористической направленности предотвращено на стадии приготовления», — сказано в сообщении.

Ранее, 17 ноября, сообщалось, что в СНГ отработали меры противодействия террористическим угрозам. В частности, страны Содружества провели мероприятия по перекрытию каналов перемещения граждан с территорий государств с повышенной террористической активностью.

17 октября в НАК сообщили, что на Северном Кавказе за три года предотвратили 29 терактов и ликвидировали 84 боевика. Там отметили, что международные террористические организации продолжают предпринимать попытки дестабилизировать обстановку в регионе, активно используют Интернет для пропаганды террористических идей и вовлечения в свои ряды новых сторонников.

До этого, 20 апреля, НАК заявил о предотвращении 44 терактов в России в 2020 году. В комитете отметили, что за прошедший год в России также была пресечена деятельность 71 законспирированной террористической ячейки. Задержано более 800 бандитов и их сообщников. Кроме того, уничтожено 156 тайников с оружием и боеприпасами.