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В СНГ отработали меры противодействия террористическим угрозам

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Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) провели мероприятия по перекрытию каналов перемещения граждан с территорий стран с повышенной террористической активностью. Об этом в среду, 17 ноября, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на ежегодной встрече секретарей совбезов стран СНГ.

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«Нашими правоохранительными органами и специальными службами принимались необходимые меры для недопущения дестабилизации ситуации на территории стран Содружества <…> Проведены оперативно-профилактические мероприятия по пресечению вербовки, перекрытию каналов перемещения граждан с территорий стран с повышенной террористической активностью», — заявил Патрушев.

14 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обеспокоена активностью «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) в Афганистане. По ее словам, Россия рассчитывает на то, что члены радикального движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) смогут справиться с террористами ИГ в Афганистане без внешней поддержки.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

В декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия считает важным укреплять взаимодействие стран СНГ в обеспечении безопасности на постсоветском пространстве, включая охрану границ.

Также он отметил, что попытки вмешательства в дела стран СНГ в 2020 году являются серьезным вопросом.

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