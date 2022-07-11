11 исламистов задержаны в Карачаево-Черкесии за вербовку и пропаганду

11 членов подпольной ячейки «Исламского государства» (запрещено в Российской Федерации) задержаны в Карачаево-Черкесии за вербовку и пропаганду, сообщили 11 июля в Федеральной службе безопасности. У исламистов изъяли арсенал огнестрельного оружия и гранаты.

«Федеральной службой безопасности РФ <…> на территории Карачаево-Черкесской Республики задержаны 11 граждан России — членов подпольной ячейки запрещенной на территории Российской Федерации МТО «ИГИЛ», причастных к вовлечению жителей региона в террористическую деятельность, а также ее пропаганде в сети Интернет», — отмечается в сообщении.

В местах проживания преступников найдены и изъяты 10 единиц гражданского оружия, пистолет ПМ, обрез охотничьего ружья, три гранаты, множество боеприпасов, а также средства связи, «содержащие материалы, изобличающие их противоправную деятельность».

«Следственными органами в отношении задержанных возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 205. 4 (организация и участие в деятельности террористического сообщества. — Ред.), ч. 2 ст. 205. 2 (пропаганда терроризма. — Ред.) УК России», — почеркнула служба безопасности.

20 апреля стало известно о задержании в Свердловской области пяти вербовавших россиян исламистов из стран Центрально-Азиатского региона.

15 апреля ФСБ России задержала в Калужской области четверых участников террористической ячейки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), один из которых готовил теракт на военных объектах региона.

1 апреля ФСБ задержала в девяти российских регионах 10 пособников этой же террористической организации. В ведомстве рассказали, что задержанные создали разветвленную межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц. Под прикрытием благотворительности эти деньги направлялись на нужды боевиков в Сирию.

В феврале сотрудники ФСБ также ликвидировали ячейку террористов в Крыму. Установлено, что подозреваемые входили в группировку «Хизб ут-Тахрир» (признана террористической и запрещена в РФ).