ФСБ показала кадры задержания вербовавших россиян исламистов

В Свердловской области задержаны исламисты, вербовавшие россиян в ряды запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Кадры задержания злоумышленников предоставила Федеральная служба безопасности (ФСБ) в среду, 20 апреля.

Преступники были застигнуты врасплох в частном доме рано утром. У них были обнаружены распечатки литературы, пропагандирующей идеологию «Исламского государства» (террористическая группировка ИГИЛ, запрещена в РФ), а также электронные носители. Граждан заковали в наручники и доставили в региональное представительство ФСБ РФ.

Как сообщалось ранее, ячейка состояла из пяти выходцев из стран Центрально-Азиатского региона. Они вели целенаправленную работу по распространению на территории России террористической идеологии и вербовали в свои ряды жителей РФ. Возбуждено уголовное дело.

До этого 15 апреля ФСБ России задержала в Калужской области четверых участников террористической ячейки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), один из которых готовил теракт на военных объектах региона.

1 апреля ФСБ задержала в девяти российских регионах 10 пособников этой же террористической организации. В ведомстве рассказали, что задержанные создали разветвленную межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц. Под прикрытием благотворительности эти деньги направлялись на нужды боевиков в Сирию.

В феврале сотрудники ФСБ также ликвидировали ячейку террористов в Крыму. Установлено, что подозреваемые входили в группировку «Хизб ут-Тахрир» (признана террористической и запрещена в РФ).

14 декабря 2021 года в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что в России за год спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили 65 террористических преступлений. А также не допустили в страну 926 человек, причастных к террористической деятельности.