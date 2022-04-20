ФСБ разгромила вербовавшую мигрантов в террористы ячейку в Свердловской области

В Свердловской области разгромили законспирированную ячейку «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (признана террористической и запрещена в РФ), вербовавшую местных мусульман и мигрантов в террористы. Об этом в среду, 20 апреля, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Отмечается, что ячейка состояла из пяти граждан стран Центрально-Азиатского региона. Они вели целенаправленную работу по распространению на территории России террористической идеологии и вербовали в свои ряды жителей России.

В ходе обысков в местах жительства задержанных были обнаружены запрещенные пропагандистские материалы и электронные носители информации. Возбуждено уголовное дело.

15 апреля ФСБ России задержала в Калужской области четверых участников террористической ячейки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), один из которых готовил теракт на военных объектах региона.

1 апреля ФСБ задержала в девяти российских регионах 10 пособников этой же террористической организации. В ФСБ рассказали, что задержанные создали разветвленную межрегиональную сеть по сбору, аккумулированию и переводу денежных средств на счета и банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц. Под прикрытием благотворительности эти деньги направлялись на нужды боевиков в Сирию.

14 декабря 2021 года в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что в России за год спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили 65 террористических преступлений.