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Пушков объяснил зондажем инициативу Вашингтона организовать разговор с Лавровым

Сенатор Пушков: запрос на разговор с Лавровым не говорит об изменении позиции США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Вашингтон предложил Москве организовать телефонный разговор американского госсекретаря Энтони Блинкена и главы российского МИДа Сергея Лаврова для того, чтобы оценить эффективность принимаемых Вашингтоном мер. Об этом 28 июля написал в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.

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«Им нужно прояснить позицию России, чтобы лучше понимать ситуацию. Зондаж с целью повышения эффективности принимаемых в Вашингтоне решений», — написал Пушков.

Он подчеркнул, что соответствующий запрос с Лавровым не значит, что позиция Штатов изменилась. Политик таким образом объяснил уточнение американской стороны, согласно которому инициированный разговор нельзя охарактеризовать как переговоры.

27 июля Блинкен заявил, что намерен на днях провести разговор с главой МИД РФ. Он отметил, что темами диалога могут стать судьба арестованных в РФ американцев и сделка по поставкам зерна на мировой рынок. Тогда же телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена направила предложение в Россию об обмене отбывающего заключение в американской тюрьме Виктора Бута на удерживаемых в России Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

28 июля Государственный департамент США официально запросил беседу Энтони Блинкена и Сергея Лаврова. При этом ее точную дату в Госдепе назвать не смогли. Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова в ответ на это сообщила, что Лавров уделит внимание просьбе Госдепа, когда ему позволит время.

Бывший советник по стратегическим коммуникациям Госдепартамента, доктор Керри Картхнер 28 июля заявил, что Соединенным Штатам необходимо возобновить былые контакты с Россией. Он предложил свою формулу выстраивания отношений с РФ, включающую восстановление былых контактов и выработку общей терминологии по касающимся обеих стран проблемам.

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