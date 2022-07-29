Появились кадры с места пожара в общежитии Москвы

Кадры с места пожара в общежитии на юге Москвы, в результате которого погибли восемь человек, появились в сети в пятницу, 29 июля.

Пожар начался на первом этаже 16-этажного здания в корпусе 2 дома № 7 по улице Алма-Атинская на юге столицы. Сообщение о возгорании поступило в МЧС 28 июля 2022 года в 23:58. Площадь пожара составила около 150 кв. м. Источник ТАСС уточнил, что возгорание началось в помещениях, где сдавались комнаты в аренду.

Ранее источник «Известий» сообщил, что в результате пожара погибли восемь человек. Троих осматривают медики. Причиной гибели людей стало отравление угарным газом.