Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на август

К середине следующей недели термометры покажут до +30 градусов. Август в Центральной России прогнозируется немного теплее положенного, сообщил 28 июля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С наступлением августа, который обещает быть немного теплее положенного, в условиях малооблачной погоды и смены северной тяги ветров на южную температура воздуха с каждым днем начнет повышаться, и к середине следующей недели термометры покажут +25–30 градусов», — рассказал он «РИА Новости».

Ранее в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в августе не ожидается сильной жары, но погода в Москве будет летней. Он отметил, что, по предварительным расчетам, небольшое повышение температуры начнется уже с 1 августа.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что сейчас жаркая погода, накрывшая Западную Европу, обойдет Россию стороной. По его словам, надвигающийся циклон понизит температуру воздуха в европейской части России.