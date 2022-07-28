Вильфанд рассказал о погоде в Москве в августе

В августе не ожидается сильной жары, но погода будет летней в Москве. Об этом сообщил в четверг, 28 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что по предварительным расчетам, небольшое повышение температуры начнется уже с 1 августа.

«Температура будет постепенно повышаться на 1-2 градуса. Не жара, конечно, но вполне летняя погода. Так что беспокоиться не стоит, лето в разгаре еще», — отметил он в беседе с ТАСС.

Ранее, 28 июля, сообщилось, что во второй половине дня четверга в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами град до 2–3 см в диаметре, ливневые дожди и до +29 градусов тепла.