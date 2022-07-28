Москвичей предупредили о грозе и ливнях с градом

Во второй половине дня четверга, 28 июля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами град до 2–3 см в диаметре, ливневые дожди и до +29 градусов тепла. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Грозы, местами град диаметром до 2–3 см. Ветер юго-западный с переходом на северо-западные ромбы 5–10 м/сек, при грозе порывы могут достигать 15–20 м/сек, поэтому сегодня будет очень сложная погода, опасная», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам синоптика, атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт. ст.

Также Тишковец отметил, что после сегодняшнего дня жара пойдет на спад. При этом он обратил внимание на то, что в следующие дни температура резко понизится, но вернется в свое климатическое русло.

Москвичам и жителям Подмосковья рекомендуется быть аккуратными и внимательными во время ухудшения погодных условий.

Он подчеркнул, что гроза — это опасное погодное явление, во время которого лучше находиться в помещениях. Также рекомендуется не пользоваться на улице зонтами, мобильными телефонами и ставить машины подальше от предметов с потенциально высоким риском падения.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что последние дни июля станут прохладнее предыдущих, а также отметятся дождями и грозами. Прохладу жители Москвы и области ощутят уже в четверг, 28 июля. Вильфанд предупредил, что дожди будут сопровождаться грозами и усилением ветра до 15–17 м/с.