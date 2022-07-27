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Метеоролог оценил вероятность прихода аномальной жары в Россию из Европы

Метеоролог Шувалов сообщил, что аномальная жара из Европы обойдет Россию стороной
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alexander Pohl
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Жаркая погода, накрывшая Западную Европу, обойдет Россию стороной. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов 27 июля.

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«Пока жару не ждем, скорее — свежий атлантический бриз», — прокомментировал он.

Надвигающийся циклон понизит температуру воздуха в европейской части России, передает слова метеоролога «РИА Новости».

Отмечается, что в европейских странах установлен аномальный зной. К примеру, в Великобритании 18 и 19 июля зафиксирована рекордная температура воздуха — +40 градусов. Мэр Лондона Садик Хан назвал ситуацию с пожарами на территории города критической из-за аномальной жары. Впервые в Соединенном Королевстве объявили «красный» уровень опасности.

19 июля максимальная температура воздуха в Париже составила +40,5 градуса. 17 июля максимальный — «красный» — уровень погодной опасности объявили в 15 департаментах Франции в связи с аномальной жарой.

22 июля стало известно, что от аномальной температуры воздуха скончались более 1,7 тыс. жителей Португалии и Испании.

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