Метеоролог оценил вероятность прихода аномальной жары в Россию из Европы
Жаркая погода, накрывшая Западную Европу, обойдет Россию стороной. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов 27 июля.
«Пока жару не ждем, скорее — свежий атлантический бриз», — прокомментировал он.
Надвигающийся циклон понизит температуру воздуха в европейской части России, передает слова метеоролога «РИА Новости».
Отмечается, что в европейских странах установлен аномальный зной. К примеру, в Великобритании 18 и 19 июля зафиксирована рекордная температура воздуха — +40 градусов. Мэр Лондона Садик Хан назвал ситуацию с пожарами на территории города критической из-за аномальной жары. Впервые в Соединенном Королевстве объявили «красный» уровень опасности.
19 июля максимальная температура воздуха в Париже составила +40,5 градуса. 17 июля максимальный — «красный» — уровень погодной опасности объявили в 15 департаментах Франции в связи с аномальной жарой.
22 июля стало известно, что от аномальной температуры воздуха скончались более 1,7 тыс. жителей Португалии и Испании.