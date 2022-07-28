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Минобороны показало разминирование территории Харьковской области

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Фото: Министерство обороны РФ
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Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения специальной военной операции продолжают разминирование территорий освобожденных населенных пунктов в Харьковской области. Неразорвавшиеся боеприпасы боевиков находят на приусадебных участках, автомобильных дорогах и в сельскохозяйственных угодьях, о чем стало известно в четверг, 28 июля.

Саперные подразделения совершают адресные выезды по запросам местных жителей. По прибытию проводится инженерная разведка местности, оценивается обстановка, после чего группа разминирования приступает к очистке местности.

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В мирном населенном пункте Харьковской области для отряда саперов ЗВО есть работа. Накануне жители рассказали, что в их дворе упал и не разорвался снаряд. Теперь за дело должны взяться саперы.

Группы разминирования и инженерной разведки в защитных костюмах с использованием современных миноискателей и инженерных щупов проводят поиск боеприпасов и мин, оставленных вооруженными формированиями Украины (ВФУ).

«Инженерно-саперным подразделение в ходе проведения специальной военной операции выполняются задачи по инженерной разведке, разминированию местности и объектов. Также уничтожаем найденные неразорвавшиеся взрывоопасные предметы, установленные мины, минные поля», — рассказал командир инженерно-саперной роты Владимир.

Практически каждый обстрел артиллерии ВФУ оставляет последствия. И работать отряду разминирования приходится в самых разных условиях: от бескрайних полей, до тесных городских улиц. В этот раз повезло чуть больше: снаряд упал на удалении от жилых построек.

Шаг за шагом саперы прочесывают всё поле, чтобы понять, где конкретно могли остаться неразорвавшиеся снаряды. Некоторые из них на поверхности, некоторые могут быть глубоко под землей, поэтому надо быть очень осторожным. Аккуратно, чтобы не задеть снаряд, саперы укладывают подрывной заряд, а затем, находясь на безопасном удалении, уничтожают его.

После определения степени опасности обнаруженные боеприпасы при возможности их транспортировки грузятся в автомобили, специально оборудованные для безопасной перевозки песочным настилом и бронепластинами. Взрывоопасные предметы вывозятся на полигон подрыва, размещаются в окопе и подрываются с применением тротиловых зарядов. Поврежденные или неисправные боеприпасы и мины уничтожаются на месте накладным зарядом.

23 июля корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал разминирование села Широкино под Мариуполем. Почти все жители населенного пункта покинули свои дома восемь лет назад, а в 2015 году украинские радикалы оборудовали там боевые позиции.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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