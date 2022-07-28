Диетолог назвал лучший продукт для завтрака

На завтрак лучше всего есть белковую еду, а мнение, что для утреннего приема пищи подходит каша — это миф. Об этом 27 июля «Газете.Ru» рассказал диетолог Алексей Ковальков.

«Ночью мы не расходовали углеводы и не занимались спортом, поэтому углеводы нам не нужны. У нас нет углеводного падения сахара в крови. Более того, ночью выделялся соматотропный гормон, который способствовал сжиганию жира в ночное время. Поэтому углеводы нам не нужны, мы питались и жили ночью за счет жировой ткани», — сказал Ковальков.

По его словам, во время завтрака надо восполнить белки, распад которых происходит по ночам. При этом белок должен быть насыщен аминокислотами. Самый подходящий для этого продукт — яйца.

«Золотым стандартом белка является белок яиц. Если уж мы завтракаем утром, то мы едим яичницу из трех-четырех яиц. Можно к этому блюду добавить кусочек бекона, огурец, зелень или помидор», — подытожил врач.

23 июля руководитель отделения диетологии клиники «Ревиталь-парк» Марина Копытько рассказала, что употребление на завтрак такого блюда французской кухни, как круассан с кофе, может отрицательно сказаться на фигуре, поскольку такое несбалансированное питание приводит к накоплению жира в организме. Лучше всего для завтрака выбирать хлебобулочное изделие на основе муки более грубого помола.

17 июля врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал о помогающей в похудении ягоде. По его словам, малина может помочь в снижении веса благодаря мочегонному эффекту.