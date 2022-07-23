Диетолог заявила о накоплении жира из-за «французского» завтрака

Употребление на завтрак такого блюда французской кухни, как круассан с кофе, может отрицательно сказаться на фигуре, поскольку такое несбалансированное питание приводит к накоплению жира в организме. Об этом 23 июля рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, руководитель отделения диетологии клиники «Ревиталь-парк» Марина Копытько.

«Дело в том, что круассан является несбалансированным, высокоуглеводным и высококалорийным продуктом. Если его съесть, то в организме будет запущен процесс накопления жира», — приводит ее слова радио Sputnik.

По ее словам, мука высшего сорта, которая используется при приготовлении круассана, содержит в себе малый процент белка, в то время как витамины, минералы и пищевые волокна там практически не содержится.

«Круассан выпекается из муки высшего сорта. Кроме калорий, углеводов и насыщенных жиров там больше ничего нет», — уточнила диетолог.

В связи с этим, продолжила специалист, лучше всего для завтрака выбирать хлебобулочное изделие на основе муки более грубого помола. Это может быть хлеб, там будет больше полезных составляющих, заключила Копытько.

Ранее, 20 июля, директор самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказала, что избыточно сладкие и жирные продукты, такие как торты и пирожные, могут стимулировать обострение хронических заболеваний и вызвать появление избыточного веса. Она отметила, что многие производители тортов и пирожных добавляют в свою продукцию дешевое пальмовое мало, которое содержит трансжиры. Регулярное их употребление может вызвать проблемы с сосудами и сердцем.

До этого, 15 июля, врач-эндокринолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» Елена Губкина назвала рис нежелательным продуктом для употребления людям с сахарным диабетом и ожирением. Эндокринолог подчеркнула, что если очень хочется риса, то предпочтение лучше отдавать черному и дикому рису с гликемическим индексом 45–50.