Соединенным Штатам Америки стоит модернизировать стратегию сдерживания, чтобы иметь возможность ответить на вероятные ядерные удары как со стороны России, так и со стороны Китая. Об этом 27 июля заявила аналитик фонда Heritage Foundation Пэтти-Джейн Геллер.

«Если у нас есть возможности для того, чтобы применить свою стратегию в отношении одного обладающего ядерным оружием соперника, то нужно изменить ее таким образом, чтобы мы могли сделать это в отношении сразу двух. На мой взгляд, речь не идет о том, чтобы отразить ядерный удар России и ударить в ответ. Нам будет необходимо отразить удар, ответить России, и в то же время сохранить возможности для сдерживания Китая», — передает «РИА Новости» слова Геллер, сказанные на 13-м ежегодном симпозиуме по сдерживанию в Небраске.

Она подчеркнула, что Штаты «не могут позволить себе роскошь сдерживания лишь одного ядерного соперника».

По мнению Геллер, бездействие Вашингтона в контексте ядерного сдерживания может подорвать международную стабильность в этой сфере, а наращивание США ядерной мощи может спровоцировать ответ Москвы и Пекина, что выльется в гонку вооружений.

«Я не считаю, что нам следует чрезмерно об этом беспокоиться. История учит нас, что время от времени, когда мы переставали наращивать и даже снижали численность наших ядерных сил, наши противники продолжали их копить», — подчеркнула аналитик.

11 июля департамент чрезвычайных ситуаций Нью-Йорка опубликовал в социальных сетях видеоролик с инструкциями о том, что делать в случае ядерной атаки. В департаменте подчеркнули, что вероятность инцидента с ядерным оружием в Нью-Йорке или поблизости от него очень низка.

8 июня американский политолог Анатоль Ливен предостерег США от повторения ошибок времен холодной войны, потому что уверен: позиция руководства страны и желание развязать новую холодную войну против России будут противоречить национальным интересам самого Вашингтона.

27 февраля, после начала российской спецоперации по защите Донбасса, президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Он подчеркнул, что должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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