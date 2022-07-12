Видеоролик с инструкциями о том, что делать в случае ядерной атаки, опубликовал в социальных сетях департамент чрезвычайных ситуаций Нью-Йорка в понедельник, 11 июля.

«Произошла ядерная атака. Не спрашивайте, как и почему, просто знайте, что это случилось», — говорит диктор, когда на фоне показываются обгоревшие здания и деревья.

В видео рассказывается о трех простых шагах, которые могут помочь спастись. В первую очередь предлагается укрыться в доме, закрыть двери и окна и отойти подальше от них. Рекомендуется уйти в подвал или стараться находиться в центре здания.

Пребывание в автомобиле во время ядерного удара, по мнению департамента чрезвычайных ситуаций, небезопасно. Если во время взрыва человек окажется на улице, следует немедленно снять с себя одежду и принять душ с мылом. Вещи, покрытые радиоактивной пылью, советуют упаковать и спрятать подальше от людей.

«Хотя вероятность инцидента с ядерным оружием в Нью-Йорке или поблизости от него очень низка, важно, чтобы нью-йоркцы знали, какие шаги им нужно предпринимать для обеспечения безопасности», — говорится в пресс-релизе ведомства.

8 июня бывший сенатор полковник морской пехоты США в отставке, экс-сенатор от штата Вирджиния Ричард Х. Блэк заявил, что Американские поставки оружия на Украину подстегивают ситуацию, втягивая весь мир в ядерную войну с Россией. При этом он обратил внимание на осторожность действий российской армии в ходе спецоперации.

В тот же день американский политолог Анатоль Ливен предостерег США от повторения ошибок времен холодной войны, потому что уверен: позиция руководства страны и желание развязать новую холодную войну против России будут противоречить национальным интересам самого Вашингтона.