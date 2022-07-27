SWIFT-переводы россиян стали идти втрое дольше

Переводы россиян через SWIFT стали проходить с задержкой. Об этом «Известиям» сообщили в Росбанке, МТС Банке, «Ренессанс Кредите» и Абсолют Банке. В нынешней ситуации отдельные операции могут затягиваться зарубежными кредитными организациям в связи с проведением дополнительной переписки с банками-партнерами, уточнили в МТС Банке.

Алгоритмы работы в системе SWIFT изменились в марте, это было связано с ужесточением комплаенс-контроля, подтвердили в Абсолют Банке. В кредитной организации отметили, что сейчас SWIFT-перевод делают примерно за три операционных дня, тогда как до марта 2022-го укладывались в один. Скорость расчетов значительно снизилась, а также возросло количество возвратов, согласны в Росбанке. Однако там не уточнили средние сроки проведения платежа.

«Трудности в осуществлении операций связаны только с тем, что западные банки часто запрашивают дополнительную информацию по переводу, например его цель, даже если это перечисление родственнику, или уточняют взаимоотношения между отправителем и получателем. Кроме того, некоторые переводы стали возвращаться из банков Европы и США с указанием «невозможно зачислить на счет получателя из-за внутренней политики банка», — заявил директор департамента банковских операций и обслуживания платежных карт банка «Ренессанс Кредит» Михаил Лейтес.

По его словам, всё это может приводить к задержке в проведении платежей в 3–7 дней, а также к дополнительной переписке. В феврале-марте 2022 года перевод проходил максимум за два дня, подчеркнул Михаил Лейтес. Длительность переводов зависит от валюты, но то, что раньше проходило в течение одного дня, сейчас в среднем идет 1–3 недели, рассказал «Известиям» источник на банковском рынке.

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