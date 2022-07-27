Реклама
Прямой эфир
Мир
В ДНР допустили проведение референдума о вхождении в состав РФ в сентябре
Мир
В Британии ожидают роста цен на электричество почти вдвое к 2023 году
Мир
В ЛНР заявили о полном освобождении Углегорской ТЭС от ВСУ
Мир
На Лазурном берегу Франции появились голубые акулы
Мир
Авианосец Ronald Reagan ВМФ США направился в сторону Тайваньского пролива
Мир
Росгвардия задержала пособников СБУ и ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Мир
Правительство Германии одобрило передачу Украине 100 самоходных гаубиц
Мир
Подполковник США предсказал прекращение поставок оружия Украине осенью
Мир
В Стамбуле начал работать координационный центр по вопросу зерна
Мир
«Газпром» обвинил Siemens в невыполнении ремонта двигателей «Северного потока»
Мир
Временная поверенная в делах Латвии вызвана в МИД РФ
Мир
Тест Байдена на COVID-19 показал отрицательный результат
Сюжет:

SWIFT-переводы россиян стали идти втрое дольше

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переводы россиян через SWIFT стали проходить с задержкой. Об этом «Известиям» сообщили в Росбанке, МТС Банке, «Ренессанс Кредите» и Абсолют Банке. В нынешней ситуации отдельные операции могут затягиваться зарубежными кредитными организациям в связи с проведением дополнительной переписки с банками-партнерами, уточнили в МТС Банке.

Культура замены: в России создают «убийцу» SWIFT
Отечественный аналог системы может снизить интерес к западной более низкими комиссионными

Алгоритмы работы в системе SWIFT изменились в марте, это было связано с ужесточением комплаенс-контроля, подтвердили в Абсолют Банке. В кредитной организации отметили, что сейчас SWIFT-перевод делают примерно за три операционных дня, тогда как до марта 2022-го укладывались в один. Скорость расчетов значительно снизилась, а также возросло количество возвратов, согласны в Росбанке. Однако там не уточнили средние сроки проведения платежа.

«Трудности в осуществлении операций связаны только с тем, что западные банки часто запрашивают дополнительную информацию по переводу, например его цель, даже если это перечисление родственнику, или уточняют взаимоотношения между отправителем и получателем. Кроме того, некоторые переводы стали возвращаться из банков Европы и США с указанием «невозможно зачислить на счет получателя из-за внутренней политики банка», — заявил директор департамента банковских операций и обслуживания платежных карт банка «Ренессанс Кредит» Михаил Лейтес.

По его словам, всё это может приводить к задержке в проведении платежей в 3–7 дней, а также к дополнительной переписке. В феврале-марте 2022 года перевод проходил максимум за два дня, подчеркнул Михаил Лейтес. Длительность переводов зависит от валюты, но то, что раньше проходило в течение одного дня, сейчас в среднем идет 1–3 недели, рассказал «Известиям» источник на банковском рынке.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Медленно, не верно: SWIFT-переводы россиян идут втрое дольше

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022