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МИД предупредил о риске техногенной катастрофы из-за атак ВСУ на Запорожскую АЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Киев обстрелами Запорожской АЭС сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе. Об этом 27 июля на брифинге заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Иван Нечаев.

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По его словам, ВСУ обстреливает самую крупную в Европе АЭС, нарушая решения Генеральной конференции МАГАТЭ.

«Похоже, никого в Киеве не смущает практика обстрелов ядерных объектов. Очевидно, что украинская сторона сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе», — отметил дипломат.

Как он подчеркнул, происходящее полностью устраивает Вашингтон.

25 июля Москва предостерегла киевские власти от дальнейших провокаций в районе Запорожской АЭС.

На минувшей неделе член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов сообщил, что Запорожская область призывает ООН оказать содействие в принуждении Украины к миру после атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Атака прошла с использованием дронов-камикадзе, оборудованных боеголовками с массой взрывчатого вещества, исчисляемой в килограммах в тротиловом эквиваленте.

После обстрела АЭС группировка сил российских войск противовоздушной обороны в Энергодаре была усилена.

22 июля глава ВГА Запорожья Евгений Балицкий сообщил, что намерен обратиться в ООН, Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) и Совет Европы после обстрела АЭС украинскими войсками.

ВСУ неоднократно пытались нанести ущерб объекту атомной энергетики. Так, 20 июля украинские беспилотники атаковали территорию Запорожской АЭС четыре раза за день. После одного из ударов произошел пожар, пострадали 11 сотрудников станции, они были доставлены в больницу. Незадолго до этого, в ночь на 12 июля, боевики с помощью беспилотников сбросили возле АЭС две мины. В результате были повреждены кровля и остекление соседнего здания.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

В мае власти Запорожской области заявили о желании войти в состав России в качестве полноценного субъекта — Запорожской Республики. Референдум о вхождении в состав РФ должен состояться этой осенью.

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