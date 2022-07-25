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В Запорожье допустили проведение референдума в начале сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Референдум о статусе Запорожской области, по предварительным данным, может состояться в первой половине сентября. Такое заявление в понедельник, 25 июля, сделал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов.

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«Всё пока идет к тому, что референдум будет в первой половине сентября. Точную дату пока называть не буду. Формируются избирательные комиссии», — сказал Рогов .«РИА Новости».

По его словам, недавно решением главы администрации была сформирована избирательная комиссия в Энергодаре.

Также Рогов отметил, что референдумы о вхождении в состав РФ Запорожской и Херсонской области могут пройти в один день.

23 июля в Запорожской области был подписан указ об избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав РФ.

Как заявил глава ВГА региона Евгений Балицкий, осенью по инициативе жителей Запорожья состоится референдум по вопросу вхождения региона в состав РФ, сейчас ведется подготовительная работа в нескольких плоскостях.

Ранее, 14 июля, стало известно, что Запорожье планирует стать областью России, а не отдельной республикой.

За день до этого Рогов заявил, что Запорожская область может получить гарантии безопасности только в качестве субъекта Российской Федерации, поэтому референдум о присоединении будет проведен, несмотря на попытки Киева помешать этому.

Запорожскую область российские войска освободили в ходе спецоперации по защите Донбасса, начатой 24 февраля. Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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