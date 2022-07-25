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МИД РФ предостерег Киев от провокаций против Запорожской АЭС

Захарова: провокации Украины против Запорожской АЭС чреваты ядерной аварией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Москва предостерегает режим президента Украины Владимира Зеленского от дальнейших провокаций в районе Запорожской АЭС. Об этом в понедельник, 25 июля, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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Дипломат отметила, что ситуация вокруг Запорожской АЭС, которую нагнетают власти Украины, вызывает всё большую тревогу.

«Предостерегаем режим Зеленского от продолжения провокаций в отношении крупнейшей в Европе атомной электростанции, чреватых ядерной аварией, тяжкие последствия которой могут коснуться не только Украины», — говорится в сообщении на сайте министерства.

В МИД РФ призвали международное сообщество осудить действия киевских властей и проявить бдительность в данном вопросе.

Боевики Украины в последнее время неоднократно пытались нанести ущерб объекту. Так, 20 июля украинские беспилотники атаковывали территорию Запорожской АЭС четыре раза за день. После одного из ударов произошел пожар, пострадали 11 сотрудников станции, они были доставлены в больницу. Незадолго до этого, в ночь на 12 июля, боевики с помощью беспилотников сбросили возле АЭС две мины. В результате были повреждены кровля и остекление соседнего здания.

По словам главы военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгения Балицкого, взрывы происходят в непосредственной близости от объектов инфраструктуры АЭС, что создает угрозу возникновения внештатных, в том числе техногенных и аварийных, ситуаций. Он подчеркнул, что эти действия подвергают опасности не только страну, но и всю Европу.

В конце июля после продолжающихся обстрелов АЭС власти региона сообщили о намерении обратиться в ООН, Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) и Совет Европы, отметив, что классифицируют атаки Украины как умышленный удар по ядерному объекту и ядерный терроризм.

Часть Запорожской области Украины освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день освобождены около 70% территорий. Под контролем Киева остается административный центр региона — город Запорожье, его функцию временно выполняет Мелитополь.

В мае власти Запорожской области заявили о желании войти в состав России в качестве полноценного субъекта — Запорожской Республики. Референдум о вхождении в состав РФ должен состояться этой осенью.

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