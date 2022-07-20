Реклама
Прямой эфир
Политика
В ГД назвали «санкционными судорогами» согласование седьмого пакета санкций ЕС
Политика
Захарова назвала абсурдом заявление Белого дома об изоляции России
Мир
Вашингтон надеется на продолжение переговоров об экспорте украинского зерна
Мир
Путин заявил о наступлении новой эпохи в мировой истории
Мир
Риши Сунак и Лиз Трасс вышли в финал борьбы за пост премьера Великобритании
Мир
СНБО анонсировал «громкие» разоблачения публичных личностей на Украине
Мир
В результате атак ВСУ пострадали 11 сотрудников Запорожской АЭС
Политика
В Совфеде объяснили значение изменения географических задач спецоперации
Мир
Gascade рассказал об ожиданиях по возобновлению поставок газа по СП-1
Мир
Японист объяснила проведение похорон Абэ в конце сентября
Мир
Соглашение с Турцией по НАТО поддержало менее половины граждан Финляндии
Сюжет:

Пожар на Запорожской АЭС после ударов беспилотников ВСУ потушили

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар на Запорожской атомной электростанции потушен, пострадавшие из-за атак 11 человек доставлены в больницу. Об этом 20 июля заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

Ведущие на смерть: украинские власти проводят насильственную мобилизацию
В неосвобожденных районах Донбасса людей забирают прямо на улицах и блокпостах, рассказал посол ЛНР в России

«Пожар сейчас потушен, пострадавшие люди доставлены в больницу», — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее в этот день в пресс-службе администрации города Энергодара сообщили, что беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ) четыре раза атаковали Запорожскую АЭС.

В то же время Рогов заявил, что АЭС атаковали три дрона-камикадзе. При этом, по его словам, зона, где расположены реакторы, не повреждена.

Отмечалось, что пострадали 11 сотрудников станции. Четверо из них в тяжелом состоянии.

Украинские боевики не впервые пытаются нанести ущерб объекту. В ночь на 12 июля ВСУ с помощью беспилотников сбросили две мины возле Запорожской АЭС. В результате были повреждены кровля и остекление соседнего здания. Из жителей никто не пострадал.

Тогда глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий указал на то, что взрывы происходят в непосредственной близости от объектов инфраструктуры АЭС, что создает угрозу возникновения внештатных, в том числе техногенных и аварийных, ситуаций. По его словам, эти действия подвергают опасности не только страну, но и всю Европу.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022