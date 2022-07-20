Пожар на Запорожской АЭС после ударов беспилотников ВСУ потушили

Пожар на Запорожской атомной электростанции потушен, пострадавшие из-за атак 11 человек доставлены в больницу. Об этом 20 июля заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Пожар сейчас потушен, пострадавшие люди доставлены в больницу», — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее в этот день в пресс-службе администрации города Энергодара сообщили, что беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ) четыре раза атаковали Запорожскую АЭС.

В то же время Рогов заявил, что АЭС атаковали три дрона-камикадзе. При этом, по его словам, зона, где расположены реакторы, не повреждена.

Отмечалось, что пострадали 11 сотрудников станции. Четверо из них в тяжелом состоянии.

Украинские боевики не впервые пытаются нанести ущерб объекту. В ночь на 12 июля ВСУ с помощью беспилотников сбросили две мины возле Запорожской АЭС. В результате были повреждены кровля и остекление соседнего здания. Из жителей никто не пострадал.

Тогда глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий указал на то, что взрывы происходят в непосредственной близости от объектов инфраструктуры АЭС, что создает угрозу возникновения внештатных, в том числе техногенных и аварийных, ситуаций. По его словам, эти действия подвергают опасности не только страну, но и всю Европу.

Приазовская часть Запорожской области была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».