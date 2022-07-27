На Украине отказались от «старых» американских штурмовиков

Украине не нужны «старые» американские штурмовики A-10 Warthog, ей нужны более современные истребители F-16 Fighting Falcon. Об этом сообщил советник главы Минобороны Украины Юрий Сак, его слова приводит портал Military.com.

Сак объяснил 26 июля, что А-10 не закроют небо, не остановят бомбардировщики и ракеты.

«Они станут мишенью для российских истребителей и ПВО, потому что у нас нет средств ни для их эффективного прикрытия, ни для прорыва ПВО противника», — отметил он.

По его словам, большое количество союзников Украины уже используют эти истребители, поэтому, если Киев их получит, ему будет легче добиться запчастей и техобслуживания.

Ранее в этот день первый зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский заявил «Известиям», что со стороны ООН нужно ввести оружейное эмбарго в отношении Украины.

12 июля сообщалось, что США поставками оружия Украине вряд ли удастся переломить ход российской спецоперации по защите Донбасса. Отмечалось, что поставки вооружения украинским войскам не являются стратегией, а дальнейшая судьба уже поставленных вооружений требует строгого контроля.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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