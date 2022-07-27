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РФ предложит Совбезу ООН обсудить вопрос об оружейном эмбарго против Украины

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Фото: TASS/EPA/JASON SZENES
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Со стороны ООН нужно ввести оружейное эмбарго в отношении Украины. Об этом «Известиям» заявил в среду, 27 июля, первый зампостпреда РФ при международной организации Дмитрий Полянский.

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«Для контроля за поставками оружия на Украину со стороны ООН нужно ввести оружейное эмбарго против этой страны, приняв соответствующую резолюцию Совбеза (СБ). Понятно, что западные страны этого никогда не допустят. Вопросы же поставок оружия Украине с их стороны мы неоднократно поднимали и будем продолжать поднимать в СБ», — подчеркнул дипломат.

22 июля полицейская служба ЕС (Европол) заявила, что преступные группировки и беженцы контрабандой вывозят оружие из Украины.

В ответ секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов заявил, что Киев ожидает доказательств.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Для контроля за поставками оружия на Украину нужно ввести эмбарго»

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