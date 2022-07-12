США поставками оружия Украине вряд ли удастся переломить ход российской спецоперации по защите Донбасса. Об этом пишет The Washington Times.

В публикации издания говорится, что поставки вооружения украинским войскам не являются стратегией, а дальнейшая судьба уже поставленных вооружений требует строгого контроля.

Автор статьи Майк Гленн напомнил, что США с августа прошлого года отправил уже 15 пакетов военной помощи Киеву, включающих артиллерийские ракетные системы, боеприпасы, гаубицы, вертолеты, противотанковые комплексы и беспилотники.

По его словам, поставки могут быть остановлены.

При этом в статье подчеркивается, что с тех пор, как американским президентом стал Джо Байден, США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму около $8 млрд.

Подполковник армии в отставке Дэниел Л. Дэвис, старший научный сотрудник либертарианского аналитического центра считает, что в лучшем случае вывоз оружия со складов снабжения Пентагона может замедлить достижение целей спецоперации по защите Донбасса.

По мнению подполковника, система военного снабжения Украины «полностью сломана». Отмечается, что нет устойчивости и регулярной доставки чего-либо.

Более того, Дэвис уверен, что военные припасы не доходят до фронта. Как от подчеркивает, именно по этой причине Украину методично отодвигают всё дальше и дальше.

В свою очередь, полковник морской пехоты в отставке Марк Канчан заявил, что у США и НАТО «безграничные» арсеналы, но в то же время предупредил, что дальнейшая отправка некоторых видов вооружения угрожает безопасности самой Америки.

Военный добавил, что общественность в США может изменить мнение относительно военной помощи Украине. В Европе, судя по опросам, уже растет скепсис по этому вопросу.

Администрация Байдена заявляет, что готова поддерживать Киев столько, сколько потребуется, но поддержка со стороны общественности может быстро исчезнуть, сказал полковник Канчиан.

«Украина по-прежнему очень неэффективная, коррумпированная страна. Если люди начнут видеть доказательства коррупции — олигархи покупают яхты на американские деньги — это подорвет их поддержку», — заключил Марк Канчан.

9 июля также и газета The New York Times написала о том, что возможности США и западных стран не безграничны, они едва ли смогут долго оказывать военную поддержку Украине. Отмечается, что сохранять прежний уровень помощи будет трудно на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине «по обе стороны Атлантики».

Также уточняется, что, по мнению аналитиков, военная помощь, одобренная конгрессом США, продлится как минимум до II квартала 2023 года. При этом возникает вопрос, как долго можно осуществлять поставки вооружений и боеприпасов, «не снижая уровень боеготовности Соединенных Штатов».

8 июля в пресс-службе Белого дома заявили о том, что президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. Отмечается, что в новую помощь войдут поставки вооружения, а также военное образование.

Ранее в тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

Западные страны отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводящей РФ спецоперации по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

РФ начала спецоперацию 24 февраля. В Кремле подчеркнули, что ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

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