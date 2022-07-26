Эксперт призвал ускорить создание российской орбитальной станции

Создание Российской орбитальной служебной станции (РОСС) надо ускорять, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

Прежде всего, специалист отметил, что сейчас России следует сосредоточиться на лунной программе, выполняемой совместно со странами БРИКС.

«Конечно, создание РОСС надо максимально ускорять. Сейчас никто не скажет реальный срок ее запуска, и это абсолютно понятно. Скорее, подозрение вызывают люди, которые уверенно говорят о реальных сроках <...> Однако в любом случае у нас есть китайская орбитальная станция, на которую нужно летать с китайских космодромов и на китайских кораблях. Да, неудобно, но пару лет можно потерпеть», — подчеркнул Ионин «Известиям».

Ранее во вторник на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) и начале формирования собственной орбитальной станции. Уход с МКС планируется после 2024 года.

В этот же день руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано заявил, что США намерены продолжать эксплуатацию МКС до 2030 года.

30 апреля бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что решение по дате окончания работы РФ на МКС принято. Он также отметил, что российская сторона предупредит партнеров по МКС за год до окончания работы в соответствии с международными обязательствами. После этого эксплуатация МКС станет практически невозможной для России.

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон 31 декабря 2021 года сообщал, что американская сторона планирует продлить работу МКС до 2030 года, как и сотрудничество с партнерами в Европе, России, Японии и Канаде.

МКС — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс. В проекте участвуют 14 стран: Россия, Соединенные Штаты, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, Швеция.