В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана 5 августа
Президент РФ Владимир Путин 5 августа встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Об этом во вторник, 26 июля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да», — подтвердил данную информацию официальный представитель Кремля в ходе ответа на соответствующий вопрос.
Ранее в этот же день появилась информация о намерении Эрдогана посетить Сочи 5 августа.
По данным турецкого телеканала TRT, лидеры двух стран обсудят украинский конфликт и дадут оценку подписанной 22 июля в Стамбуле «продуктовой сделке».
Во вторник в Стамбуле заработал совместный координационный центр по зерновому вопросу. Российскую делегацию возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк.
22 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Как пояснил российский министр, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт.
В то же время стало известно, что украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.
Срок действия подписанного соглашения составляет 120 дней с возможностью продления. Входящими в порты Украины судами, по словам высокопоставленного представителя ООН, будут командовать украинские лоцманы.
11 июля турецкий президент провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе переговоров обсуждалось выполнение программы ООН по созданию безопасных коридоров для вывоза зерна.
В последние месяцы тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.
24 июня Владимир Путин подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Он подчеркнул, что украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Также Путин рассказал про другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.