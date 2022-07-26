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В Европарламенте признали бесперспективность антироссийских санкций

Депутат Европарламента Дьери: санкции не приведут к миру, они наносят больше вреда Западу, чем России
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Санкции не приведут к миру, они больше вредят западным странам, чем России, заявила венгерский депутат Европарламента Энике Дьери во вторник, 26 июля.

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Западные государства ввели антироссийские санкции в надежде на то, что это «изменит политику Путина». При этом, считает Дьери, даже британская газета The Times подчеркивает, что РФ начинает адаптироваться в новых ограничениях. Помимо этого, растет «сближение» между Россией и КНР, а это, в свою очередь, увеличивает расстояние между этими двумя «блоками и западными партнерами», отметила Дьери.

«Мы на стороне мира. Нельзя установить мир, вводя санкции, которые вредят нам больше, чем россиянам», — заявила политик в своем Twitter.

Ранее в этот день из пресс-релиза Совета Европейского союза стало известно, что ЕС продлил действие санкций против России до 31 января 2023 года.

21 июля ЕС ввел седьмой пакет санкций против РФ.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Первые рестрикции были введены в 2014 году после воссоединения России и Республики Крым. После начала спецоперации их перечень значительно расширился и затронул широкий спектр отраслей, включая экономику, технологии, товары двойного назначения, транспорт, предметы роскоши и многие другие.

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