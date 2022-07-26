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Евросоюз продлил антироссийские санкции на полгода

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Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
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Евросоюз продлил действие санкций против России до 31 января 2023 года. Об этом 26 июля говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

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«Сегодня Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время действуют в отношении отдельных секторов экономики РФ, на шесть месяцев, до 31 января 2023 года», — передает пресс-служба.

Первые рестрикции были введены в 2014 году после воссоединения России и Республики Крым. После начала спецоперации их перечень значительно расширился и затронул широкий спектр отраслей, включая экономику, технологии, товары двойного назначения, транспорт, предметы роскоши и многие другие.

Ранее в этот же день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сообщил «Известиям» о том, что Евросоюз заметно истощил себя в возможности предоставления военной помощи Украине и в введении новых санкций против России.

22 июля французская газета Le Monde со ссылкой на неназванного местного дипломата указала на истощение Евросоюзом возможностей по введению антироссийских санкций. ЕС, по словам источника издания, с помощью седьмого пакета рестрикций намерен скорее скорректировать уже введенные санкции и сделать их более эффективными, а по возможности исключить лазейки для обхода.

21 июля ЕС ввел седьмой пакет санкций против РФ.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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