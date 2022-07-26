В Госдуме заявили об истощении ЕС в возможности введения антироссийских санкций

Евросоюз заметно истощил себя в возможности предоставления военной помощи Украине и в введении новых санкций против России. Об этом во вторник, 26 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя статью французской газеты Le Monde.

«ЕС заметно истощил себя и в возможности предоставления военной помощи Украине, и в возможности введения новых антироссийских санкций. Однако, несмотря на это, позволить себе откровенно идти на попятную он не может и сыпет рестрикциями даже в ущерб себе», — отметил он.

По словам парламентария, европейские политики, действующие под давлением США, просчитались в последствиях своих санкций. Теперь они вынуждены просить население об экономии энергоресурсов и других ограничениях, оправдывая это необходимостью снижения зависимости от России, добавил Белик.

«Но с трибун они заявляют одно, на деле же происходит совсем другое. Поэтому пока Европе остается даже если не вводить новые санкции, то пересматривать старые, чтобы сохранить свое лицо», — заключил депутат.

22 июля французская газета Le Monde со ссылкой на неназванного местного дипломата указала на истощение Евросоюзом возможностей по введению антироссийских санкций. ЕС, по словам источника издания, с помощью седьмого пакета рестрикций намерен скорее скорректировать уже введенные санкции и сделать их более эффективными, а по возможности исключить лазейки для обхода.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов рассказал «Известиям», что исключение ЕС из санкций сделок с Россией в том числе нефти в третьи страны является локальной мерой, которая, возможно, означает отсутствие в будущем новых препятствий для поставок энергоресурса из РФ в другие государства.

21 июля Европейский союз исключил из санкций для сделок ряд госпредприятий РФ в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи страны. Отмечалось, что меру применили, чтобы избежать негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире.

В тот же день Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ. Ограничения предусматриваются на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота. Запрет касается драгметалла, если он происходит из России и экспортирован из нее же.

Еврокомиссия 20 июля предложила странам Евросоюза поставить цель сократить спрос на газ на 15% с августа 2022-го по апрель 2023 года. Такие меры позволили бы государствам повысить энергобезопасность и уменьшить зависимость от поставок. Предложено также ввести финансовые стимулы для компаний по сокращению использования газа.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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