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В Госдуме заявили об истощении ЕС в возможности введения антироссийских санкций

Депутат Белик: ЕС истощил себя в возможности оказания военной поддержки Украине и в санкциях против РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Евросоюз заметно истощил себя в возможности предоставления военной помощи Украине и в введении новых санкций против России. Об этом во вторник, 26 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя статью французской газеты Le Monde.

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«ЕС заметно истощил себя и в возможности предоставления военной помощи Украине, и в возможности введения новых антироссийских санкций. Однако, несмотря на это, позволить себе откровенно идти на попятную он не может и сыпет рестрикциями даже в ущерб себе», — отметил он.

По словам парламентария, европейские политики, действующие под давлением США, просчитались в последствиях своих санкций. Теперь они вынуждены просить население об экономии энергоресурсов и других ограничениях, оправдывая это необходимостью снижения зависимости от России, добавил Белик.

«Но с трибун они заявляют одно, на деле же происходит совсем другое. Поэтому пока Европе остается даже если не вводить новые санкции, то пересматривать старые, чтобы сохранить свое лицо», — заключил депутат.

22 июля французская газета Le Monde со ссылкой на неназванного местного дипломата указала на истощение Евросоюзом возможностей по введению антироссийских санкций. ЕС, по словам источника издания, с помощью седьмого пакета рестрикций намерен скорее скорректировать уже введенные санкции и сделать их более эффективными, а по возможности исключить лазейки для обхода.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов рассказал «Известиям», что исключение ЕС из санкций сделок с Россией в том числе нефти в третьи страны является локальной мерой, которая, возможно, означает отсутствие в будущем новых препятствий для поставок энергоресурса из РФ в другие государства.

21 июля Европейский союз исключил из санкций для сделок ряд госпредприятий РФ в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи страны. Отмечалось, что меру применили, чтобы избежать негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире.

В тот же день Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ. Ограничения предусматриваются на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота. Запрет касается драгметалла, если он происходит из России и экспортирован из нее же.

Еврокомиссия 20 июля предложила странам Евросоюза поставить цель сократить спрос на газ на 15% с августа 2022-го по апрель 2023 года. Такие меры позволили бы государствам повысить энергобезопасность и уменьшить зависимость от поставок. Предложено также ввести финансовые стимулы для компаний по сокращению использования газа.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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