Эксперт оценил смягчение ЕС нефтяных санкций против РФ

Исключение Евросоюзом из санкций сделок с Россией в том числе нефти в третьи страны — это пока лишь локальная мера, которая не меняет общего расклада сил, но позволяет ожидать, что альянс не будет ставить новых препятствий для поставок энергоресурса из РФ в другие государства. Об этом заявил «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов в понедельник, 25 июля.

Мера позволит мягче произвести перераспределение потоков и, возможно, избежать существенного падения российской добычи, добавил он.

«Послабления санкций со стороны ЕС немного смягчили опасения из-за дефицита поставок и дали повод продавцам перехватить инициативу в торговле фьючерсами Brent», — добавил эксперт.

21 июля Европейский союз исключил из санкций для сделок ряд госпредприятий РФ в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией и транспортировки нефти в третьи страны. Отмечалось, что меру применили, чтобы избежать негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в мире. В тот же день Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ. Ограничения предусматриваются на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота. Запрет касается драгметалла, если он происходит из России и экспортировано из нее же.

Утром 25 июля фьючерсы на Brent снижались на 0,7% и торговались в районе $102,6 за баррель. К 17:48 мск на лондонской бирже ICE нефть этой марки стоила $103,56.

«Цены на нефть остаются под влиянием двух разнонаправленных повесток: дефицита производственных мощностей и угрозы рецессии из-за роста процентных ставок. На этой неделе в фокусе может быть вторая повестка, что уже отражается в снижении цен сегодня с утра. В середине недели пройдет заседание ФРС США, на котором регулятор примет решение по процентной ставке и представит свое видение дальнейшей монетарной политики», — рассказал Галактионов.

Эксперт со ссылкой на данные инструмента FedWatch Tool отметил, что рынки закладывают почти 80%-ю вероятность того, что американский регулятор повысит ставку на 0,75 п.п., и еще 20%-ю вероятность того, что повысят ее на 1 п.п.

Еще более важным будет взгляд ФРС на дальнейшую монетарную политику: готов ли регулятор повышать ставки и дальше, пытаясь охладить инфляцию. Чем решительнее Федрезерв будет повышать ставки, тем больше рынки будут опасаться экономической рецессии и возможного охлаждения спроса на нефть, считает специалист. Снижение спроса может компенсировать дефицит производственных мощностей и снизить цены, отметил он.

Галактинов отметил, что в то время как Россия поставляет нефть в Индию и Китай, Саудовская Аравия и Ирак увеличивают отгрузки в Европу, в том числе через Египет. Это является частью большой перестройки логистики на нефтяном рынке, связанной с европейским эмбарго в отношении российской нефти, пояснил он.

В июле общий объем поставок нефти с Ближнего Востока в Европу мог вырасти до 2,2 млн баррелей в сутки, что на 90% выше уровней января. Но пока не ясно, насколько стабильны эти потоки, но по мере налаживания логистических цепочек экспорт может принять более устойчивый характер, считает специалист. Важно помнить, что этот процесс является длительным, и на его пути может возникнуть много сложностей, которые будут формировать локальные дисбалансы на рынке и поддерживать цены на более высоком уровне, заключил он.